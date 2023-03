Terreni all'asta nel Foggiano: in vendita 331 ettari, agevolazioni per gli under 41

Sono 19 i terreni in vendita in provincia di Foggia nella sesta edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole Ismea. In totale, si tratta di 331,85 ettari tra uliveti, vigneti, frutteti, orti, pascoli e seminativi rimessi in circolo, per un valore a base d’asta complessivo di 6,9 milioni di euro. C’è tempo fino al 5 giugno 2023 per presentare una manifestazione di interesse.

La maggior parte degli appezzamenti all’asta si trova in agro di Cerignola, ben 10, gli altri sono ubicati ad Apricena, Lesina, Lucera, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Orta Nova con due terreni, San Giovanni Rotondo e Stornarella. Il valore a base d’asta oscilla tra 61.183 euro per un terreno a Monte e 1.049.891 euro per l’appezzamento più grande a Stornarella.

Due terreni, localizzati a Cerignola, sono al quarto tentativo di vendita. In questo caso, sono ammesse offerte libere sia in rialzo che in ribasso rispetto al valore a base d’asta, con un valore minimo, al di sotto del quale la vendita non può avere luogo, fissato nella misura del 35% del valore a base d’asta.

Sono tre, invece, i terreni rimasti invenduti a seguito dell’espletamento dei quattro tentativi di vendita, evidenziati in rosso sulla Banca, e per questi sarà possibile effettuare direttamente, sul portale dedicato, una prima offerta di acquisto e prenotare la fase di rilancio.

In Puglia sono 69 i terreni in vendita, il numero più alto si trova in Capitanata ma la superficie maggiore in provincia di Taranto. La Banca nazionale delle Terre Agricole dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare è stata istituita nel 2016 per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di terra con procedure semplici, telematiche e aperte a tutti. Gli imprenditori agricoli under 41 possono ottenere una rateizzazione del prezzo di acquisto fino a 30 anni.