A Marina di Lesina apertura straordinaria dei punti di raccolta per le festività pasquali

Da giovedì 6 a martedì 11 aprile saranno aperti due punti di raccolta per il conferimento dei rifiuti differenziati a Marina di Lesina. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale guidata da Primiano Di Mauro, in sinergia con Gial Ambiente, che gestisce il servizio di igiene urbana, per venire incontro alle esigenze di villeggianti e turisti che sceglieranno la località balneare durante le festività pasquali.

Le due isole ecologiche che osserveranno l’apertura straordinaria si trovano in via John Lennon, alla fine dello stradone di ingresso che incrocia viale Marte, e in via Saturno, nei pressi dell’ex hotel Maddalena. Saranno presidiati da un operatore, anche nei giorni festivi, e si potranno conferire i rifiuti dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. A integrazione del servizio, sarà presente un mezzo per il conferimento di ingombranti e Raee, le apparecchiature elettroniche.

“Ci aspettiamo un massiccio afflusso di gente per le prossime festività pasquali che verranno a Lesina e nella Marina per godere di tutte le bellezze che il nostro territorio offre – spiega il primo cittadino, Primiano Di Mauro – Per questo motivo, in collaborazione con Gial Ambiente, la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana nel nostro Comune, abbiamo deciso di aprire eccezionalmente i punti di raccolta presenti in via John Lennon e in via Saturno per garantire a tutti la possibilità di disfarsi dei propri rifiuti, nel rispetto delle regole di corretto conferimento, preservando e tutelando l’ambiente circostante”.

L’amministrazione si augura, così, di scongiurare l’indiscriminato abbandono dei rifiuti che ha provato a contrastare anche con l’impiego delle fototrappole. Dal canto loro, i villeggianti hanno esposto, in più occasioni, la richiesta di implementare i servizi anche oltre la stagione balneare. Gial Ambiente, per informazioni e prenotazioni mette a disposizione un numero verde 800.959339 (da rete fissa) e un numero di cellulare 353.3043912 da rete mobile.

“Con questa iniziativa puntiamo a dare due strumenti preziosissimi ai cittadini che verranno a Marina di Lesina, magari approfittando delle vacanze pasquali per sistemare la propria casa in vista dell’imminente stagione estiva – sottolinea il consigliere con delega al servizio di igiene urbana, Leonardo Biscotti – L’apertura straordinaria dei punti di raccolta anche a Pasqua e Pasquetta e la presenza di un mezzo per il conferimento dei rifiuti ingombranti darà la possibilità agli utenti di disfarsi correttamente dei propri rifiuti, evitando di deturpare il nostro ambiente con la cattiva abitudine degli abbandoni”.