Le 25 vittime di oss e infermieri del Don Uva: 19 donne e 6 uomini, tutti con ritardo mentale e gravi patologie

Le condizioni delle vittime dei quindici oss e infermieri del Don Uva arrestati nell'operazione 'New Life'. Trenta in tutto gli indagati per le violenze, i soprusi, le umiliazioni, le minacce e le ingiurie nei confronti di 25 pazienti con gravi problemi di natura psichiatrica