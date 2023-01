Violenze al Don Uva, indagati insospettiti hanno scoperto le microspie: "Le hanno girate o tentato di rimuoverle"

Arresti al Don Uva, violenze agghiaccianti nei confronti dei degenti: 30 indagati. Gli interventi in conferenza stampa del Procuratore Capo della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, del procuratore aggiunto Silvio Guarriello alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri, Michele Miulli ed Edoardo Campora, Comandante Gruppo Tutela Salute di Napoli

Sono 30 le persone indagate, a vario titolo, per le violenze nei confronti dei degenti del reparto ortofrenico del complesso Don Uva di Foggia.

Di queste, sette sono state attinte da custodia cautelare in carcere, otto da arresti domiciliari; a 13 soggetti è stato imposto il divieto di dimora presso la struttura e di avvicinamento alle vittime o ai loro familiari, anche tramite interposte persone. Per due soggetti è stato imposto solo il divieto di dimora presso la struttura in oggetto perché indiziati solo di favoreggiamento.

Le violenze accertate sono agghiaccianti: percosse, ingiurie, strattonamenti e a volte, i degenti, venivano trascinati per il corridoio tirati per capelli. Veniva loro imposto un terrore continuo, sia fisico che psicologico, con il solo scopo di evitare che venisse chiesto agli imputati ogni sorta di prestazione sanitaria (le immagini video).

In due casi sono state accettate violenze sessuali: in una circostanza la violenza si è esplicata tramite palpeggiamento dei glutei di una paziente, mentre in un altro caso due degenti sono stati costretti a compiere atti sessuali tra di loro.