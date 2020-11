Su un'auto rubata viola anche il coprifuoco spostandosi da un comune all'altro: guai doppi per un 23enne

Viola il coprifuoco viaggiando a bordo di un'auto rubata, ma incappa nei controlli della polizia. Doppi guai per un 23enne foggiano, sorpreso dagli agenti a spasso, in piena notte, a Ravenna.

Il giovane è stato denunciato per il reato di ricettazione ma risponderà anche della violazione delle norme anti-Covid. Nel dettaglio, un equipaggio delle 'Volanti' della questura di Ravenna ha proceduto al controllo di una Bmw che era in transito in via Maggiore.

Il conducente, e unica persona a bordo dell’auto, è risultato sprovvisto di qualsiasi documento di identificazione. I successivi accertamenti hanno evidenziato come l’uomo si fosse allontanato dalla propria residenza senza giustificato motivo.

L'auto, inoltre, risultava rubata a Foggia il 20 novembre scorso. Pertanto, il 23enne foggiano, identificato grazie al foto-segnalamento dattiloscopico, è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione, mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro per essere restituita al legittimo proprietario.

Nei confronti del ragazzo, inoltre, i poliziotti hanno proceduto anche alle contestazioni relative alle violazioni della normativa di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.