Criminalità sfrontata, Lamorgese assicura "impegno straordinario" sul Foggiano

Il Viminale assicura “massima attenzione sul territorio Foggiano”, dove dall'inizio dell'anno si contano otto omicidio, la metà del quali messi a segno negli ultimi due mesi. Lo fa attraverso una nota stampa, nella quale la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ribadisce “l’impegno straordinario delle forze di polizia a Foggia e in provincia per contrastare l’aggressione criminale”.

Quindi snocciola i dati delle ultime quattro operazioni ‘Alto Impatto’ che, negli ultimi 10 giorni, hanno portato a 28 arresti, più di 5.000 persone e quasi 1.500 veicoli controllati. La titolare del Viminale ha ribadito dopo i recenti gravi atti criminosi “la massima attenzione della magistratura e delle forze di polizia verso il territorio foggiano e le richieste di maggiore sicurezza che provengono dalle comunità locali”, sottolineando ancora una volta “l’importanza delle iniziative di prevenzione e di contrasto alla violenza criminale già avviate e che proseguiranno con determinazione grazie all’impiego del personale di rinforzo inviato dal ministero dell’Interno”. Intanto, dal prossimo lunedì, 22 agosto, il consigliere regionale Antonio Tutolo, inizierà lo sciopero della fame come forma di protesta per richiamare l'attezione di Regione e Governo sulla situazione patita in Capitanata.