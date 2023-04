Tromba d'aria al mercato del Venerdì: panico tra gli ambulanti, "tende e ombrelloni volati via come foglie"

Questa mattina una improvvisa tromba d'aria avrebbe causato ingenti danni alle strutture degli ambulanti del mercato settimanale del venerdì a Foggia, dove si sono registrati momenti di tensione sin dalle sei del mattino, poi trasformatasi in panico quando la tromba d’aria si è abbattuta sui mezzi di quegli ambulanti che già erano presenti nell’area di via Miranda e si apprestavano ad aprire le postazioni di vendita.

"Un’area periferica, estremamente esposta alle intemperie" evidenzia Savino Montaruli di CasAmbulanti: "Al telefono e sulle nostre chat abbiamo ascoltato la voce degli ambulanti già presenti al mercato di Foggia. Parole di terrore nell’essere stati improvvisamente investiti da una violenta tromba d’aria. Paura per la propria incolumità ma anche mezzi ed attrezzature danneggiate. Sistemi a tenda, ombrelloni volati via come foglie e addirittura un camion sollevato su due ruote. Una visione catastrofica che non ha ancora calmato gli animi. Infatti il nostro allarme precauzionale è stato diffuso anche in altre aree della regione, come nel Barese dove pure vengono rilevate situazioni di pericolo a causa del vento".

Per Montaruli, "si ripresenta drammatico anche in questa circostanza il problema delle aree mercatali decentrate nelle periferie, all’aperto, senza protezioni e sovraesposte. Un problema che sta distruggendo i mercati a causa delle decisioni capestro di amministrazioni comunali che non conoscono il valore dei mercati e quello dell’incolumità delle persone. Da anni siamo concentrati a chiedere il riconoscimento per gli ambulanti di 'Categoria Disagiata' ma questo importante risultato viene ostacolato da posizioni preconcette e da incapacità governativa a tutti i livelli. La realtà è questa ma è una realtà che alla politica dei privilegiati e loro adepti e silenti accondiscendenti importa ben poco, a quanto pare nulla”.