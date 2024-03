Tribunale Ecclesiastico, annullati 41 matrimoni nelle Diocesi di Foggia e provincia: "Pochi si rivolgono qui"

Nel dettaglio, 7 provengono dalla Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, 15 dall’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, 4 dalla Diocesi di Lucera-Troia, 9 dall’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e 8 dalla Diocesi di San Severo.

Numeri stabili rispetto all’anno precedente, quando erano state 42. Si registra, però, un aumento nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino (nel 2022 erano 9).

Sono, invece, 42 le cause decise nelle Diocesi della provincia di Foggia, di cui 3 con processo breve e una conclusa negativamente, cioè con il riconoscimento della validità del matrimonio, mentre tutte le altre si sono concluse con sentenza affermativa, vale a dire con la dichiarazione di nullità del matrimonio.

I principali capi di nullità sono l'esclusione della indissolubilità (18); il defectus discretionis iudicii (16); l'incapacità ad assumere gli obblighi coniugali (7); la simulazione totale del consenso (7); l'esclusione della prole (6); l'esclusione della fedeltà (1); il timore (1).

La maggior parte dei coniugi, insomma, non avrebbe creduto nel vincolo del matrimonio. Il secondo capo attiene alla capacità di intendere e di volere.

Complessivamente, in Puglia le nuove cause sono state 230, con un “notevole incremento” rispetto all’anno precedente (203), le decise sono state 233 (solo 6 si sono concluse negativamente) e 4 quelle archiviate. Al 31 dicembre 2023 risultano pendenti 240 cause rispetto alle 247 dell’anno precedente.

Il bilancio dell’attività del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese è stato reso noto in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Alla cerimonia erano presenti l’arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Giorgio Ferretti, e il vescovo il San Severo, mons. Giuseppe Mengoli. Ha partecipato anche il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

A illustrare il lavoro degli operatori del Tribunale è stato don Pasquale Larocca, vicario giudiziale, ed è stato lui a rimarcare l’aumento delle cause.

“In ordine alla celerità dei processi, si è confermata la tendenza, ormai saldamente consolidata, di concludere le cause introdotte, generalmente, in meno di un anno”, ha fatto sapere.

A contribuire al dato è il “sensibile snellimento delle procedure stabilito dalla riforma pontificia”.

Per la metropolia di Foggia l’istruttore è Mons. Cota, vicario generale aggiunto del tribunale, al quale il vicario giudiziale affida la causa in ragione della competenza territoriale.

Nell’organico del tribunale sono presenti anche i sacerdoti giudici, Agostino Divittorio (Cerignola-Ascoli Satriano), Massimo Gagliardi (San Severo) e Ilario Iwaka Kitambala (Cerignola-Ascoli Satriano)

“Continuiamo ad impegnarci affinché talune diffidenze e incomprensioni, che per anni hanno accompagnato la vita dei Tribunali ecclesiastici, quali ad esempio l'eccessiva lunghezza dei processi e la questione circa oneri economici esagerati, vengano ridimensionate”, ha detto il sacerdote nella sua relazione.

Peraltro, il Tribunale viene incontro ai fedeli impossibilitati a sostenere le spese, sia attraverso la concessione del gratuito patrocinio, sia attraverso l’esonero totale o parziale delle spese processuali.