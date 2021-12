Bloccati al porto di Termoli da quattro giorni. Sindaco di Tremiti sbotta: "Hanno lasciato tutti a terra"

La nave non parte e decine di tremitesi sono rimasti sulla banchina anche oggi, 19 dicembre, bloccati a Termoli da giovedì, ma a quanto pare il maltempo non c'entra. Non è la prima volta che lascia a terra gli isolani e il sindaco Antonio Fentini ha perso la pazienza: "Non esiste continuità territoriale, le isole minori sono penalizzate in tutti i sensi".

Oggi il mare era calmo, tant'è che i pescherecci sono usciti regolarmente, ma la nave ha annullato le corse. "Sulla banchina c'erano almeno 30-40 persone che dovevano andare a Tremiti con le auto al seguito e che erano riuscite ad andare giovedì a fare un po' di spesa per Natale. Ha lasciato tutti a terra".

Ufficialmente, pare che la nave non sia partita per "condizioni meteo marine avverse", almeno questo avrebbero comunicato alla Capitaneria di Porto. Gli isolani non si danno una spiegazione.

"Negli ultimi dieci giorni la nave è venuta a Tremiti solo due volte - spiega il sindaco delle Diomedee - Da quando è cambiata la compagnia, durante il periodo invernale, non viene quasi mai, nonostante nella nuova convenzione sia previsto che le corse saltate debbano essere recuperate nel mese successivo". Da luglio, è la società Navigazione Libera del Golfo, che ha vinto una gara triennale, a effettuare i collegamenti per garantire la continuità territoriale, in forza di una convenzione con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

"A ottobre, le corse che non ha fatto non sono state recuperate, quelle del mese di novembre non le ha recuperate e a dicembre, su 19 giorni, ha saltato dieci giorni - fa sapere Antonio Fentini - A noi serve che la nave arrivi, questa è continuità territoriale ma se la nave non viene mai quale continuità territoriale abbiamo? Quanto costa questa spesa a chi parte il mercoledì o giovedì e rientra il lunedì successivo e deve andare per quattro giorni in albergo e al ristorante? Ma se ne rendono conto? Voglio capire chi è deputato al controllo e perché non lo fa".