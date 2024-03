Salvini prende tempo sulla Foggia-Benevento, Capone insiste: "Risposte insufficienti. Servono soluzioni immediate"

"Il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini ha fatto sapere che la prossima settimana potrà dare maggiori informazioni sulla fine dei lavori che stanno bloccando la tratta Foggia – Benevento, ma questa sua risposta non è sufficiente per risolvere i gravi disagi che stanno affrontando in questi giorni migliaia di persone che devono raggiungere Roma e la Puglia, oltre ad una parte della Campania. Una risposta quella del ministro insufficiente e per nulla rassicurante”, afferma la Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, che nei giorni scorsi ha inviato una lettera al ministro per chiedere un intervento urgente in seguito alla frana dello scorso 12 marzo per la quale è stata interrotta la circolazione ferroviaria sulla tratta Foggia-Benevento.

“Servono soluzioni alternative immediate – aggiunge Capone - soprattutto in vista della settimana di Pasqua. Ci sono studenti, pendolari e lavoratori che non sanno come tornare a casa o raggiungere il posto di lavoro. Per non parlare del grave danno economico per la nostra regione in termini di turismo in vista delle festività e dei primi week end primaverili. Torniamo a ribadire la nostra richiesta affinchè Il ministro si attivi subito per aumentare il numero dei collegamenti degli autobus che garantiscano agli utenti un viaggio dignitoso e non come raccontano le cronache degli ultimi giorni”.

“Intanto ringrazio Aeroporti di Puglia per il lavoro svolto con Ita e per il risultato raggiunto con l’aggiunta di 18 voli sui due aeroporti pugliesi tra il 26 marzo e il 2 aprile lungo la tratta Roma Fiumicino con l’applicazione di una tariffa base per così dire agevolata.

"È arrivato il momento – conclude Capone - di affrontare la questione delle infrastrutture e dei collegamenti nel Mezzogiorno con una programmazione solida e con importanti risorse da investire”.