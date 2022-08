Terremoto sul Gargano: quinta scossa in tre settimane, la 25esima avvertita nel Foggiano

Ancora una scossa di terremoto sul Gargano. Il sisma, di magnitudo 2.0, è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 11 km dall'epicentro San Nicandro Garganico alle 18.32 di ieri, domenica 21 agosto, a una profondità di 21 km, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9120, 15.6590. Si tratta del quinto terremoto in tre settimane registrato in provincia di Foggia (continua a leggere). Dall'inizio dell'anno sono in tutto 25 quelle avvertite in Capitanata, quasi tutte inferiori alla magnitudo 2.5.