Terremoto in mare sul Gargano

Un terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto nell'area denominata 'Costa Garganica alle 18.05 del 27 settembre con coordinate geografiche (lat, lon) 42.1200, 15.8490 ad una profondità di 23 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Epicentro del terremoto in mare, a parecchi chilometri di distanza dalle Isole Tremiti e a 55 km dalla terraferma. Un'altra scossa in mare era stata registrata il 18 settembre scorso, con una magnitudo leggermente inferiore. In quello stesso giorno si era verificato un sisma con epicentro a Ischitella.