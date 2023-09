Scossa di terremoto sul Gargano: l'epicentro a Ischitella

Lieve scossa di terremoto questa mattina alle 7.06 sul Gargano in provincia di Foggia. Il sisma, di magnitudo ML 2.5, è avvenuto a due km da Ischitella, a cinque da Rodi Garganico e Vico del Gargano, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.8860, 15.8950 ad una profondità di 30 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Si tratta della terza scossa di settembre dopo quelle registrate in mare il 1° e il quattro settembre al largo di Rodi Garganico, la sesta dell'estate che volge al termine. Nel 2023 è di 28 il numero dei terremoti avvertiti in Capitanata.