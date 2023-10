Ladri tentano di rubare un'auto davanti a un comitato elettorale: "Soggetti dannosi alla comunità"

Tentato furto ieri sera, intorno alle 20, a Foggia. Un'auto con il manifesto del candidato consigliere Pasquale Cataneo, è stata presa di mira da due soggetti, che hanno cercato di portarla via mentre era parcheggiata nei pressi del comitato elettorale dell'esponente di Italia del Meridione Foggia, in via Galliani.

"Fortunatamente attraverso il prezioso aiuto dell'impianto di videosorveglianza abbiamo scoperto il fatto. L'allarme dell'autovettura ha spaventato i malviventi, rendendo il fatto delittuoso tentato ma non riuscito, come purtroppo accaduto a tantissimi altri nostri concittadini. L’accadimento è stato scoperto e validato attraverso le riprese video. Provvederemo a denunciare l'accaduto presso le opportune sedi con l'auspicio di aiutare gli inquirenti nel loro lavoro e consegnare alla giustizia questi soggetti dannosi alla nostra società".

La segreteria cittadina rincara la dose, elencando una serie di motivi per i quali i ladri sono nocivi: rendono meno attrattiva la nostra città, portando agli onori della cronaca i segni negativi e non quelli positivi; distruggono sacrifici e speranze di chi, ogni giorno, con il duro lavoro cerca di assicurare una vita serena a sé ed ai suoi cari, cercando di costruire un futuro migliore; procurano, insieme con i falsi incidenti stradali e la mancata realizzazione degli investimenti per la sicurezza stradale e pubblica, altri danni economici a imprese e cittadini foggiani subiti ad esempio con gli aumenti della RC auto; annientano la propria vita perché da ladri, col passare dei giorni, affidano il loro destino alla galera e non alla vita da liberi ed onesti cittadini.