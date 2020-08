Foggia si allaga dopo un altro acquazzone. Acqua alta nel sottopassaggio e auto impantanate

Sottopassaggio allagato e auto impantanate a Foggia oggi pomeriggio dopo un altro acquazzone. "Come al solito", lamentano i cittadini nelle segnalazioni. Già il 6 agosto scorso la città era finita sott'acqua dopo un violento nubifragio. Questa volta il temporale, poco dopo le 18, è stato più breve ma ugualmente di forte intensità. Il sottopasso di via Scillitani è stato poi chiuso al traffico in direzione di via del Mare. Acqua alta anche al Rione Candelaro, in viale degli Aviatori e in viale Ofanto, oltre che in altre zone della città.

Diversi i disagi. Disperato il titolare del Bar Red Rose in Corso Garibaldi. La fogna va in tilt con le piogge abbondanti e i locali al piano terra si allagano. "Ci allaghiamo ad ogni temporale - denuncia attraverso FoggiaToday - E continuo a subire danni al bar che ho aperto solo pochi mesi fa".

