Causarono la temporanea interruzione della partita lanciando fumogeni in campo: daspo per altri cinque tifosi rossoneri

Arrivano altri provvedimenti nei confronti dei tifosi resisi protagonisti di atti violenti all'interno dello Stadio Iacovone durante la sfida tra Taranto e Foggia dello scorso 3 settembre. Il personale della Polizia di Stato ha notificato il provvedimento di Daspo, emesso dal Questore di Taranto Massimo Gambino, nei confronti di cinque supporter del Foggia.

Nel prosieguo delle indagini relative agli incidenti, la Digos ha individuato altri cinque sostenitori del club rossonero i quali, nel corso della gara, si sarebbero resi responsabili dell'accensione e del lancio di fumogeni sul terreno di gioco, inducendo il direttore di gara a sospendere momentaneamente la partita. Episodio che, peraltro, fu tra le cause addotte dal Giudice Sportivo nel provvedimento attraverso il quale fu inflitto alla società l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

Le indagini lunghe e meticolose supportate anche dal prezioso apporto dei colleghi della Polizia Scientifica avrebbero permesso di immortalare i cinque - tutti originari del capoluogo Dauno - e di indentificarli nonostante fossero tutti travisati da passamontagna che nell’immediato avrebbe reso difficoltoso il loro riconoscimento.

Per due di loro rispettivamente di 33 e 23 anni è stata disposto il Daspo di cinque anni, per un terzo anch’egli giovanissimo il periodo di divieto è stato stabilito nella durata di tre anni, per i restanti due supporters la misura di polizia è stata di due anni.