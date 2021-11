Colpi di pistola a Stornara: spari contro l'auto di un libero professionista

L'episodio è avvenuto intorno alle ore 23, in via Annibale Carracci. I proiettili hanno attinto il mezzo - che si trovava all'interno di un cortile - in diversi punti. In corso i rilievi della scientifica: sarebbero almeno cinque i colpi sparati