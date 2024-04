Si torna a sparare a San Severo: colpi d'arma da fuoco nei pressi di un bar, ferito un uomo

Si torna a sparare a San Severo. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in via Tommaso Fiore, alla periferia del comune dell'Alto Tavoliere, dove due anni fa venne ucciso Salvatore Lombardi in un agguato nei pressi di un bar.

La sparatoria è avvenuta intorno alle ore 11. Alcuni colpi sarebbero andati a segno ferendo un uomo, che ora sarebbe ricoverato all'ospedale Masselli Mascia di San Severo. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini del Reparto Prevenzione crimine.