Giallo tra via Sant'Antonio e via de Liguori: trovata auto con un proiettile, bossolo e due mazze da baseball a terra

Mistero tra via Sant'Antonio e via Libera a Foggia, all'incrocio con via Sant'Alfonso de Liguori, per il ritrovamento di un'auto parcheggiata con il segno di un proiettile, insieme ad un bossolo e a due mazze da baseball sull'asfalto.

La scena farebbe pensare a un agguato o ad un violento litigio sfociato poi in una sparatoria, tant'è che alcune persone avrebbero sentito dei colpi d’arma da fuoco.

Sono in corso le indagini su due auto nere che si sarebbero allontanate a forte velocità all’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto polizia e carabinieri