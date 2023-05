Il Comune sospende l'assistenza domiciliare ai pazienti più gravi. Familiari disperati: "Perdiamo un grande aiuto"

È bastata una semplice telefonata e all'improvviso, per comunicare che gli uffici dei servizi sociali del Comune di Foggia avrebbero interrotto l'assistenza domiciliare ai pazienti di terzo livello, ossia quelli con gravi patologie tali da necessitare di assistenza anche solo per lavarsi.

Da anni le famiglie che hanno in casa un paziente non autosufficiente usufruiscono di un aiuto oss un paio di ore al giorno, indispensabili per avere una mano, soprattutto per i caregiver che assistono i propri cari h24.

Negli ultimi due anni agli oss inviati dal Comune si sono affiancati quelli dell'Asl, reperiti tramite una cooperativa di Telesforo, i quali svolgono prettamente un servizio sanitario, mentre quelli inviati dal Comune aiutano a gestire le esigenze del paziente.

Qualche giorno fa, l'amara sorpresa: con una telefonata da parte degli uffici dei Servizi sociali, ai familiari dei pazienti di terzo livello è stato comunicato che "il servizio oss era sospeso e che era compito dell'Asl provvedere a colmare questo vuoto" ci racconta un genitore di una paziente di terzo livello. "La Asl non ci ha mandato alcuna comunicazione e non risponde alle ripetute telefonate. Io perdo due ore al giorno e un grande aiuto, un'altra mamma ne perde 4. Questi sono solo alcuni esempi. Anche i dipendenti perdono tante ore di lavoro" spiega ancora il genitore.

Oggi queste famiglie si trovano in gravi difficoltà; quelle poche ore giornaliere erano importantissime, anche solo per iniziare la giornata. Non si sa come venirne a capo. Si sentono traditi e abbandonati e non riescono a spiegarsi perché solo i pazienti di terzo livello, quelli con le patologie più gravi, sono stati oggetto di questo taglio repentino.