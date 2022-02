Maxi-sequestro di ricci di mare sul Gargano: multe salate, i blitz al porto di Mattinata e al porticciolo di Mattinatella

Maxi-sequestro di ricci di mare sul Gargano. E’ il bilancio dell’operazione messa a segno dai militari della guardia costiera di Manfredonia, questa mattina, sia al porto di Mattinata, sia nel porticciolo di Mattinatella, finalizzate al contrasto della pesca abusiva e alla tutela dell’ambiente marino, giuste direttive del 6° centro controllo area pesca della direzione marittima di Bari.

Nell’ambito delle attività di tutela e controllo della filiera ittica è stata disposta l’uscita di una pattuglia al fine di verificare l’eventuale presenza di soggetti intenti alla pesca abusiva di ricci di mare e/o di novellame di sarda. All’arrivo in località ‘Funni’ nel Comune di Mattinata, i militari hanno accertato la presenza di pescatori di frodo che erano intenti alla raccolta dei ricci di mare (Paracentrotus lividus).

Dalle verifiche è emerso come il pescatore, proveniente dal nord barese, fosse privo di qualsivoglia autorizzazione alla pesca subacquea ovvero avesse prelevato dal fondale marino in maniera del tutto abusiva un numero di esemplari di gran lunga superiore a quello che la normativa stabilisce per tale tipo di pesca (fissato in 50 esemplari per la pesca sportiva). Al responsabile è stata elevata una sanzione amministrativa di importo pari a 2mila euro unitamente al sequestro di tutti i 800 esemplari di riccio di mare rinvenuti.

Al termine dell’attività la pattuglia si è spostata su Mattinatella dove ha intercettato un altro pescatore intento alla pesca dei ricci. Anche in questo caso i militari hanno accertato l’assenza di qualsivoglia autorizzazione e pertanto hanno proceduto a sanzionare il pescatore di frodo (2mila euro di sanzione) e a porre sotto sequestro 600 esemplari di ricci, unitamente alle attrezzature utilizzate.

I 1.400 ricci posti sotto sequestro sono stati rigettati in mare in quanto ancora allo stato vitale.