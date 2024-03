Vongole senza etichettatura e reti abusive da Lesina a Peschici: scattano sequestri e verbali

Nasse e reti a tramaglio da posta era state calate lungo la costa del Gargano Nord, tra Lesina e Peschici, senza i prescritti segnalamenti e indicazioni previsti dalla normativa nazionale e costituivano un pericolo per la navigazione.

La Guardia Costiera, nelle scorse settimane, ha recuperato e sequestrato complessivamente un chilometro di reti e venti nasse.

I militari appartenenti a tutti gli Uffici del Circondario Marittimo di Vieste, nell’ambito delle prerogative istituzionali di vigilanza e controllo sul territorio, sono stati impegnati in una serie di attività finalizzate a verificare il rispetto della normativa vigente in materia di pesca, nello specifico i ‘flussi’ legati alla tracciabilità del prodotto ittico lungo tutta la filiera e la lotta alla pesca abusiva.

Nella giornata di ieri, mercoledì 27 marzo, sono stati, inoltre, effettuati controlli a due diversi operatori di distribuzione del settore pesca nel comune di Lesina ai quali sono stati comminati due verbali amministrativi per complessivi 3.000 euro in violazione degli obblighi previsti dalle norme in materia di etichettatura e tracciabilità e sugli obblighi relativi alla informazione al consumatore finale.

La mancanza della prescritta obbligatoria documentazione, inerente partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, ha portato inoltre al sequestro del prodotto ittico, nello specifico 1490 kg di vongole.

Il prodotto ittico, a seguito di dichiarazione di idoneità al consumo da parte del servizio veterinario della Ausl di Foggia, sarà devoluto in beneficenza ad enti caritatevoli del territorio.

La Guardia Costiera, sensibilizzando tutti i consumatori sulla necessità di acquistare sempre prodotto di cui sia certificata l’origine e la qualità, informa che - in considerazione delle imminenti festività Pasquali - l’attività lungo la filiera ittica, a tutela della salute e del consumatore, e la lotta alla pesca illegale proseguiranno anche nei prossimi giorni.