Follia in via La Torre, sassaiola contro un autobus in corsa dell'Ataf: "Poteva essere una tragedia”

Sassaiola contro un mezzo dell’Ataf. E’ successo, ancora una volta, ieri sera a Foggia. Più precisamente, intorno alle 23, nei pressi di via La Torre. A finire nel mirino di un gruppo non identificato di ragazzi, è stato il mezzo della linea ‘F1’, al quale sono stati causati la rottura dei vetri della porta centrale, più altri danni di minore entità. “Solo per puro caso non è accaduta una tragedia”, il commento delle segreterie Filt Cgil e Faisa Confail, “vista la presenza a bordo di alcuni utenti”.

Per questo motivo, i sindacati “chiedono all'azienda di informare e denunciare questi atti delinquenziali alle autorità competenti, al fine di evitare ulteriori danni ai nostri mezzi e tutelare l'incolumità dell'utenza e del personale in servizio. Inoltre, chiediamo alle forze dell'ordine, già ampiamente operative e collaborative, di profondere un ulteriore sforzo, al fine di assicurare alla giustizia questi soggetti ed evitare una possibile tragedia annunciata”, concludono.