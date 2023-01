Incendio al Gran Ghetto: ennesimo rogo, baracche avvolte e distrutte dalle fiamme

Incendio, ieri sera, al Gran Ghetto, l'insediamento di migranti africani situato a Torretta Antonacci, nelle campagne di San Severo.

Le fiamme - di natura accidentale, scaturite quasi certamente dal cortocircuito di una stufa - hanno avvolto due baracche di plastica, legno e lamiere presenti nell'accampamento e, solo per un caso fortuito, non si registrano feriti nè intossicati.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo che, in un'ora o poco più, hanno spento le fiamme e arginato il pericolo mettendo in sicurezza cavi elettrici e bombole a gas presenti nelle immediate vicinanze.

L'accaduto è all'attenzione della polizia.