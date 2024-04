Auto distrutta da un incendio, fiamme lambiscono palazzina

Brucia un'auto parcheggiata in strada e le fiamme minacciano una palazzina vicina. E' successo la scorsa notte, a San Nicandro Garganico: il rogo si è sviluppato intorno alle 2, in via Livio.

L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato una Toyota Ch-r ibrida di proprietà di un appartenente delle forze dell'ordine in pensione. Le fiamme hanno lambito l'abitazione prospiciente, annerendo la facciata e coinvolgendo il motore esterno del condizionatore.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del presidio di San Giovanni Rotondo e dei volontari della protezione civile 'Avers' di San Nicandro che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.