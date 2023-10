Uomo alla guida in stato confusionale: tempestivo intervento gli salva la vita

Ha rischiato di perdere la vita per un calo glicemico ma grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia Locale, in via Natola, nell'area Luna Park, un uomo alla guida di un'auto è stato raggiunto dagli operatori sanitari del 118, che lo hanno soccorso direttamente in ambulanza. Prima ancora, era stato un passante a prestargli i primi soccorsi. Il conducente si è ripreso immediatamente ed è stato riportato a casa in buon e condizioni.

L'intervento è avvenuto mercoledì 18 ottobre. Inizialmente sembrava che il conducente alla guida della Citroen avesse esagerato con l'alcol, tant'è che mostrava i segni di chi solitamente è in stato di ebbrezza. Lo stato confusionale era invece legato all'ipoglicemia, che gli aveva creato un disturbo simile all'abuso da alcol. Il valore di glicemia rilevato era talmente basso che la persona che soffriva di diabete aveva seriamente rischiato di andare in coma.

Se l'uomo non fosse stato prontamente stabilizzato, con molta probabilità sarebbe entrato in coma rischiando la vita.