Paura in campo, giocatore a terra privo di sensi: il medico del Foggia gli salva la vita

Ci sono partite che si giocano senza particolari emozioni per novanta minuti e che si vincono in pochi istanti, non semplicemente per un gol ma per via di alcuni gesti che restano in eterno e che mai nessuno cancellerà dalla memoria, esattamente come quello che del reumatologo Romano Bucci, protagonista assoluto della gara di Primavera3 andata in scena ieri pomeriggio 13 aprile sul campo della Figc tra Foggia e Catanzaro.

Al 5’ del primo tempo, in uno scontro di gioco, il calciatore numero 7 degli ospiti è caduto a terra privo di sensi. Il dottor Bucci si è reso subito conto della gravità della situazione. Quindi, è intervenuto tempestivamente e con grande professionalità ha salvato la vita del giovanissimo calciatore calabrese. A coadiuvare le operazioni di soccorso erano presenti anche gli infermieri dell’ambulanza messi a disposizione della società rossonera.

Inoltre, il dottore e i sanitari hanno soccorso la mamma del ragazzo, che nel frattempo aveva accusato un malore. "Al ragazzo va l’in bocca a lupo per una pronta guarigione da parte di tutto il Calcio Foggia 1920. Al dottor Bucci e all’intero staff sanitario, va il ringraziamento del presidente Canonico, del direttore generale Milillo e di tutta la società rossonera per l’abnegazione, lo spirito di sacrificio e l’alta professionalità e umanità che continuamente donano ai loro pazienti e ai tesserati rossoneri".

La gara, per la cronaca, è terminata tre a due per gli ospiti. Vittoria che ha permesso al Catanzaro di staccare il pass per i playoff.