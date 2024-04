Il padre del calciatore salvato dal dott. Bucci: "Hai dato luce a una giornata buia e tenebrosa"

Per Francesco, padre del calciatore calabrese dell'U.s. Catanzaro, soccorso al quinto minuto della prima frazione di gioco della gara disputata sul terreno della Figc tra la compagine ospite della Primavera 3 e il team di pari età del Calcio Foggia 1920, quella del 13 aprile è una giornata che evidentemente mai dimenticherà e che resterà impressa nei ricordi a lieto fino dopo attimi di vero terrore.

Una tragedia che soltanto l'intervento del dott. Romano Bucci, cuore rossonero, ha scongiurato, atteso che si è rivelato provvidenziale il suo intervento in campo con il quale ha di fatto salvato la vita del calciatore con la maglia numero 7 dei giallorossi, terminato a terra, privo di sensi, dopo un terribile scontro di gioco. La madre del ragazzo, che in quel momento era sugli spalti per assistere alla gara, ha avvertito un malore ed è stata soccorsa dagli operatori sanitari della rete emergenza-urgenza del 118.

"Buonasera, sono il papà e il marito dei pazienti soccorsi, mi associo al comunicato e mi sento dal profondo del cuore di ringraziare il dottore e tutto lo staff per la grandissima professionalità dimostrata e la prontezza dei soccorsi. Ci sono delle professioni che vengono fatte con amore e vocazione e in questo caso mi ritengo un miracolato e fortunato per avere avuto in un momento drammatico l'aiuto e i soccorsi da parte di un dottore che ha dato con il suo intervento luce ad una giornata buia e tenebrosa. Sarà difficile ed impossibile cancellare certi momenti. Grazie infinite dottore".