Salva anziane disabili intrappolate in casa tra fumo e fiamme: il "grazie" dei sindaci al maresciallo Tusiano

Un omaggio al coraggio e all’altruismo. I sindaci di Casalnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia, infatti, hanno deciso di consegnare un riconoscimento speciale, a nome delle amministrazioni comunali, per il maresciallo Pierluigi Tusiano, comandante della stazione carabinieri dei due comuni dei Monti Dauni.

Tale tributo vuole essere un segno di riconoscenza per l’intervento effettuato lo scorso 27 aprile, quando il militare, libero dal servizio, ha tratto in salvo due anziane disabili del posto - le signore Giuseppina e Maria Carmela - intrappolate in casa da un muro di fumo e fiamme per un incendio divampato in via Enrico Toti.

Nell’incidente era rimasto ferito un operaio 40enne di Lucera, che ha riportato ustioni di terzo grado sul 30% del corpo. Fortunatamente le sue condizioni sono in miglioramento, verrà trasferito dal reparto di rianimazione del Policlinico di Bari a quello ‘grandi ustionati’.