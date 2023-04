Maresciallo dei carabinieri salva due anziane disabili 'prigioniere' di fumo e fiamme

Fiamme alte e una coltre di fumo, nero e denso: è lo scenario che, nel pomeriggio di oggi, si è presentato oltre la porta di una abitazione di via Toti, angolo via Garibaldi (zona via Roma), a Casalvecchio di Puglia, dove si è verificata una violenta esplosione in prossimità della rete del gas (qui i dettagli)

‘Prigioniere’ di quel muro di fumo e fiamme, due donne di circa 80 anni, ovvero la padrona di casa, costretta su una sedia rotelle, e un’amica con deambulatore. Entrambe erano bloccate in casa, mentre il muro di fumo avanzava e si infiltrava nell’appartamento. Ma a mettere in salvo le due donne è stato il provvidenziale intervento del maresciallo Pierluigi Tusiano, comandante dei carabinieri di Casalnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia.

Il maresciallo dell’Arma, infatti, era in zona, libero dal servizio, quando ha avvertito l’esplosione e si è precipitato sul posto per capire cosa fosse accaduto. Gli è bastata una rapida ricognizione dei luoghi per comprendere che in quell’abitazione potesse esserci qualcuno in difficoltà: senza perdersi quindi d’animo, il militare si è fatto carico delle due anziane, caricandole a spalla per portarle oltre la zona di rischio e affidando le stesse alle cure degli operatori del 118, nel frattempo intervenuti.

La ‘fiammata’ conseguente alla deflagrazione - innescata, pare, dal cortocircuito di un generatore collegato ad una macchina saldatrice - ha purtroppo causato anche il ferimento di un operaio, 40enne di Lucera, che ha riportato ustioni di 3° grado sulla parte destra del corpo ed è stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale di Bari.

Sul posto, per mettere in sicurezza la zona, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, della protezione civile e dei tecnici Enel e della società del gas. Ai carabinieri, invece, il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto.