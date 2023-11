Auto rubate piazzate nell'ex pista di Borgo Mezzanone: le forze dell'ordine ne trovano altre 18

Prosegue senza sosta l'attività della Polizia di Stato, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, finalizzata al rinvenimento, rimozione e recupero dei veicoli di illecita provenienza abbandonati in zona ex pista, l'insediamento abusivo adiacente al C.a.r.a. di Borgo Mezzanone, in agro di Manfredonia, dove 'Striscia La Notizia' aveva permesso al proprietario di un autobus di linea rubato in Molise, di ritornare in possesso del proprio mezzo che i ladri o i ricettatori, avrebbero tentato di rivendere ai residente del ghetto.

Agenti della polizia stradale e dei carabinieri forestali, questa mattina hanno provveduto al controllo di ottanta auto, due delle quali sottoposte a sequestro penale per il numero di telaio abraso che non ha consentito l’identificazione del proprietario. Altri diciotto veicoli sono stati affidati in custodia giudiziale in quanto proventi di furto. "L’odierna attività si inserisce negli articolati servizi straordinari di controllo del territorio interforze, disposti a tutela dei cittadini e che continueranno senza soluzione di continuità".

Il mese scorso, successivamente alla denuncia dell'inviata del programma satirico di Antonio Ricci, durante il sopralluogo le forze dell'ordine aveva scoperto e sequestrato 17 auto rubate.