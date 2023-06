Fanno a botte in preda ai fumi dell'alcol, poi infastidiscono alcune ragazze

Appena dopo la mezzanotte del 16 giugno, i carabinieri di Torremaggiore sono intervenuti per sedare una rissa scoppiata tra extracomunitari, verosimilmente ubriachi, nel corso principale di Torremaggiore, di fronte al Municipio. A denunciarlo sui social è stato l'ex sindaco Lino Monteleone: "In questi ultimi anni il tema sicurezza-ordine pubblico in città é stato letteralmente abbandonato mentre nel frattempo questi episodi sono ormai diventati innumerevoli".

Anche il consigliere comunale Anna Lamedica e il presidente del circolo locale dei Fratelli d'Italia Michele Di Virgilio, sono intervenuti sull'episodio. "Hanno danneggiato le fioriere presenti in zona" evidenziano: "Si tratta dell’ennesimo gravissimo episodio che si va ad aggiungere ad episodi di degrado di vario genere che si stanno verificando nella nostra città, particolarmente nelle zone che comprendono corso Matteotti, Piazza del Carmine e Largo Fosse, con l’ex Pretura occupata abusivamente da cittadini nordafricani, di cui nulla sappiamo. Degrado e insicurezza che si vanno ad aggiungere poi ai tanti furti che si stanno verificando all’interno di proprietà private e locali, come quello ai danni delle strutture associative dell’Anffas, ai quali esprimiamo massima vicinanza".

Per gli esponenti dei Fratelli d'Italia sono evidenti i segni di come Torremaggiore: "Tematiche come sicurezza e ordine pubbliche sono state completamente abbandonate, con un'amministrazione comunale che internamente non è stata mai in grado di rinforzare l’apparato di polizia locale, sempre numericamente insufficiente".

Poco più tardi dell'accaduto, alcune ragazze avrebbero fermato una pattuglia del 112 e si sarebbero recate in caserma denunciando di aver subito minacce verbali e anche molestie da parte degli stessi soggetti protagonisti del litigio. Anche un gruppo di ragazzi sarebbe stato importunato e infastidito