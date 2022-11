Elicottero scomparso dai radar nel Foggiano: 7 persone a bordo, ci sono due bambini

+ ELICOTTERO RITROVATO: 7 MORTI +

+Sono ore di apprensione in provincia di Foggia per la notizia della scomparsa di un elicottero di Alidaunia con a bordo sette persone, una famiglia di turisti inglesi in vacanza con due bambini, un medico e due uomini delll'equipaggio che svolge il servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti. In questo momento le ricerche sono concentrate in agro di San Marco in Lamis, località Montenero, nel bosco 'La Difesa'

Il mezzo - partito da San Domino dopo le 9, ha perso improvvisamente i contatti radio ed è scomparso dai radar intorno alle 10.30 nella zona a Sud di Apricena, dove sono partite le ricerche da parte degli uomini dei vigili del fuoco a terra, e con un elicottero arrivato da Pescara. Attivi anche sorvoli in mare. Le ricerche sono ostacolate dal maltempo. C'è vento, pioggia e foschia. Vi partecipa anche l'Aeronautica militare con un velivolo partito da Gioia del Colle.

Si era alzato in volo anche un elicottero della polizia, che dopo aver perlustrato l'area boschiva tra San Severo, San Nicandro Garganico, Apricena e San Marco in Lamis, è tornato indietro.