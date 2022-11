Elicottero precipitato nel Foggiano: sette morti

E' stato ritrovato nei pressi di Apricena, vicino Castel Pagano, l'elicottero di Alidaunia partito alle Tremiti e diretto a Foggia, precipitato questa mattina per cause ancora in corso d'accertamento. Tra le vittime ci sono un medico della postazione del 118 in servizio alle Diomedee, due persone dell'equipaggio e una famiglia di turisti stranieri con un bambino, che rientravano da una vacanza. La conferma arriva dalla centrale operativa del 118 (le immagini video).

Il mezzo - partito da San Domino dopo le 9, ha perso improvvisamente i contatti radio ed è scomparso dai radar nella zona a Sud di Apricena, dove sono partite le ricerche da parte degli uomini dei vigili del fuoco a terra e degli uomini del 116 con un elicottero arrivato da Pescara. Ostacolate dal maltempo, dal vento, dalla pioggia e soprattutto dalla nebbia, le ricerche sono terminate poco prima dalle 14 con il ritrovamento del mezzo e dei corpi delle vittime.

Alle ricerche ha partecipato anche l'Aeronautica militare con un velivolo partito da Gioia del Colle. Si era alzato in volo un elicottero della polizia, che dopo aver perlustrato l'area boschiva tra San Severo, San Nicandro Garganico, Apricena e San Marco in Lamis, era poi tornato indietro.

Profondamente addolorato il sindaco Giuseppe Calabrese delle Isole Tremiti, che a Sky ha rilasciato una dichiarazione: "Il medico aveva appena terminato il turno di lavoro e ha deciso di prendere l'elicottero anziché la nave per le condizioni meteo marine avverse. Qui da noi si è abbattuta una fitta nebbia. La nostra comunità è sotto choc, non era mai successo prima una cosa del genere in 30 anni di servizio".

"Diamo purtroppo notizia che a causa della nebbia questa mattina è precipitato l'elicottero di collegamento Foggia-Tremiti. A bordo una famiglia di ospiti esteri con due bambini, il medico del 118 e i due piloti. I resti del velivolo e degli occupanti sono stati ritrovati nei pressi di Apricena. Ci uniamo nel dolore dei familiari delle vittima e dell'intera Comunità Garganica" si legge sulla pagina Facebook del Porto Turistico di Rodi Garganico.

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, sta rientrando in Puglia da Roma, dove stava partecipando al corteo per la pace. Dal momento della scomparsa dell’elicottero, Emiliano è rimasto in costante contatto con il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e con il vice presidente della Regione, Raffaele Piemontese, per seguire le operazioni di ricerca. Appena appresa la notizia del ritrovamento Emiliano ha lasciato il corteo per rientrare in Puglia, a Foggia.