Escalation di rapine a Foggia, armati di coltelli portano via l'incasso di una tabaccheria: "Viviamo nella paura"

Commercianti foggiani preoccupati per l'escalation di rapine nei giorni a ridosso delle festività natalizie. "Non si può vivere nella paura" tuona la moglie del titolare della tabaccheria di via Don Luigi Sturzo, al Carmine Nuovo, che due malviventi con il volto coperto e armati di coltello hanno rapinato il 16 dicembre, poco prima dell'orario di chiusura, intorno alle 20, portando via l'incasso della giornata di 500 euro.

Tre giorni dopo, nella notte tra il 19 e il 20 dicembre, intorno alle 00.30, ignoti hanno infranto con un martello il vetro del distributore automatico, provocando danni per 4mila euro. Il piano dei delinquenti è fallito per l'intervento di una volante della polizia su segnalazione di un atto vandalico giunta al 113: Indaga la polizia.

Poche ore prima era stato svaligiato il Vitulano Drugstore di via Fares. "Dopo Francesco, dopo Franca, cosa aspettiamo?" incalza la moglie del titolare della tabaccheria, evidentemente preoccupata soprattutto per l'incolumità degli esercenti.