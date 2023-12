Rapina in via Fares, incappucciati e armati di mazze portano via l'incasso di un negozio di casalinghi

Tanta paura, ma nessun ferito, nel tardo pomeriggio di oggi 20 dicembre in via Monsignor Armando Fares a Foggia. Intorno alle 19.30, due persone con il volto travisato hanno fatto irruzione nell'attività commerciale Vitulano Drugstore e sotto la minaccia di una mazza, hanno prelevato l'incasso della giornata e sono scappati via facendo perdere le tracce.

Sulla rapina al punto vendita dedicato alla bellezza e all’igiene della persona e della casa indagano i carabinieri intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione. Le telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero tornare utili agli inquirenti per risalire agli autori del colpo.

L'episodio fa il paio con la rapina del 30 novembre scorso in via Arpi. In quella occasione tre malviventi svaligiarono una gioielleria sotto gli occhi di passanti e automobilisti. Le immagini riprese da un'attività della zona fecero il giro del web.