Seduto su una panchina, si ritrova faccia a terra: accusato di aver rapinato le Poste ma non è lui l'autore

Si è trovato nel posto sbagliato, "e neanche tanto", al momento sbagliato. Era seduto su una panchina della villa comunale di Manfredonia, in attesa che arrivasse l'ora per andare ad effettuare un trattamento sanitario in ospedale. Tuttavia, nel giro di pochi secondi, è stato accerchiato e fermato da un gruppo di agenti di polizia, mentre un dipendente delle Poste Italiane, dove qualche secondo prima era stata compiuta una rapina ad opera di un individuo armato di spranga, lo indicava come il responsabile. "E' lui, è lui".

In una nota stampa inoltrata al nostro quotidiano, l'avvocato di Iulian Peagu, cittadino comunitario e manfredoniano d'adozione, evidenzia: "E' stato trascinato a terra ed ammanettato. Nonostante la negazione di qualsivoglia responsabilità, il signor Peagu è stato caricato in auto e accompagnato presso il locale commissariato dove è rimasto per alcune ore, prima che le autorità si rendessero conto dell'errore di persona commesso e lo rilasciassero".

Il fermo nella quasi flagranza di reato, ha fatto il giro del web per via di un video girato da un cittadino che ha ripreso la scena con il cellulare: "Il mio assistito ha guadagnato il titolo di "rapinatore per un giorno", nel video è possibile apprezzare l'atteggiamento superbo e vanitoso assunto dal dipendente postale, per certi versi grottesco che ha, però, causato delle conseguenze devastanti per il mio cliente, il quale è rimasto particolarmente provato dall'accaduto avendo riportato persino lesioni fisiche causate dalla concitazione del momento. Valuterò le azioni da intraprendere anche e soprattutto nei confronti dello zelante dipendente".