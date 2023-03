Rapina da film alle Poste di Manfredonia: malvivente inseguito da un dipendente, polizia interrompe la fuga

'Armato' di un piccolo cric per auto, irrompe nei locali delle Poste e porta via il denaro presente nelle casse a tempo. E', in breve, la dinamica di quanto accaduto poco fa, in via Torre Santa Maria, a Manfredonia, all'interno degli uffici delle Poste Centrali.

Il rapinatore - solo e con il volto parzialmente schermato - è entrato come un normale utente, per poi rivelare le sue intenzioni: impugnando l'arnese, ha minacciato i dipendenti di turno facendosi consegnare il contante (non ancora quantificato). Arraffato il denaro, lo stesso si è allontanato a piedi, inseguito da un dipendente dell'istituto postale. Sul posto è confluita una pattuglia dei carabinieri, mentre le indagini sono passate agli agenti del commissariato sipontino per competenza territoriale. La fuga del rapinatore è durata pochissimo: lo stesso è stato fermato dagli agenti nei pressi del Castello sipontino.