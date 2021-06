Pulci al pronto soccorso di Foggia: lesioni cutanee su pazienti, reparto chiuso per due ore e poi raperto

Per un paio di ore quest'oggi il pronto soccorso del policlinico Riuniti di Foggia è rimasto chiuso al pubblico per un problema di natura sanitaria. Sarebbe stata riscontrata infatti la presenza di pulci in reparto su alcuni pazienti. Ad accorgersene il personale medico, in quanto, sul corpo dei degenti sono state riscontrate alcune lesioni cutanee provocate dai parassiti.

I degenti sono stati curati, lavati e trasferiti in una zona all'esterno del pronto soccorso, mentre l'intero reparto è stato lavato e sanificato. Completate le operazioni è tornato il servizio del punto di primo soccorso del nosocomio è tornato regolarmente in funzione.