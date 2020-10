"Siamo entrambi positivi". Il virus colpisce il sindaco di Stornarella e la moglie: "Mi ero isolato già da qualche giorno"

"Io e mia moglie siamo positivi". Così sui social il sindaco di Stornarella Massimo Colia.

"Da qualche giorno, a causa del manifestarsi di tosse e raffreddore, ho ritenuto di autoisolarmi. In questo particolare periodo mi è sembrata la cosa più giusta per tutelare la mia salute e quella degli altri in attesa di capire l'origine dei sintomi. Per la verità, venerdì scorso, prima di accusare alcun sintomo, mi sono sottoposto a test sierologico che non attestava alcun tipo di problema. Il mio medico curante mi ha consigliato di attendere 4/5 giorni prima di effettuare un tampone, cosa che ho fatto ieri mattina con mia moglie".

Questa mattina è arrivato l'esito: "Entrambi positivi"

Il primo cittadino aggiunge: "Fortunatamente da sabato che ho accusato i primi sintomi, andando di 48 ore indietro come chiede di verificare la Asl, ho avuto pochissimi contatti stretti. Informerò la Asl per l'applicazione dei protocolli sanitari del caso. Nel giro di pochissimo tempo siamo arrivati ad 8 casi positivi"