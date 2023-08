Schiamazzi notturni a Peschici, dopo la denuncia del comitato chiudono tre locali

Le denunce e gli incontri con amministrazione e forze dell’ordine alla fine hanno sortito un effetto. Il comitato spontaneo peschiciano che si è costituito – come vi avevamo raccontato qualche giorno fa – per denunciare “rumori e musica a pieno volume trasmessa dai locali non registrate come discoteche, che riducono il paese dalle 23 fino alle prime ore dell’alba una pattumiera a cielo aperto” ha smosso le acque.

Sono di oggi, infatti, le tre ordinanze a firma del settore polizia amministrativa e commercio del Comune di Peschici che predispongono la chiusura momentanea di altrettanti locali perché “a mezzo di apposita strumentazione” emettevano “diffusioni sonore oltre l'orario previsto, così recando disturbo alle occupazioni e persone”. Il primo resterà con la saracinesca abbassata il 23 agosto, il secondo il 22 e il terzo chiuderà le porte dal 22 al 24 agosto.

Secondo il comitato la situazione stava diventando insostenibile e stava rischiando di arrecare danni all’economia della stessa Peschici. “Stanno causando danni anche economici – ci aveva scritto il comitato – e molti hanno messo in vendita (svendita) le case nel centro storico. Le recensioni di chi affitta i B&b hanno tutti le stesse parole: case pulite, accoglienti, bellezze naturalistiche magnifiche ma peccato il chiasso che ci priva di riposo!”.

Al 17 agosto, invece, risale l’ordinanza di “chiusura immediata” di un altro esercizio pubblico commerciale che “esercitava l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza possedere la necessaria autorizzazione” e “possedendo esclusivamente l’autorizzazione di attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto”.