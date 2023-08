Musica a palla e vandalismo. La “movida senza controllo” nel centro storico di Peschici: “Siamo sotto assedio”

“La nominata ‘Perla del Gargano’ al momento è ridotta a un mantello di cozze”. Non usano giri di parole alcuni residenti e villeggianti che abitano nel centro storico di Peschici. Oggetto delle rimostranze, il caos che una “movida senza controllo” genera da tempo nel centro storico: “Come ogni anno, puntualmente, dobbiamo fare i conti con sporcizia, vandalismo, rumori e musica a pieno volume trasmessa dai locali non registrate come discoteche, che riducono il paese dalle 23 fino alle prime ore dell’alba una pattumiera a cielo aperto, privandoci del sonno e del riposo”.

Criticità molto simili a quelle denunciate da una famiglia di Zurigo, che lo scorso anno decise di trascorrere le vacanze nel comune garganico, ma per la quale la scelta di affittare un appartamento in pieno centro si rivelò presto infelice.

Secondo quanto scrivono i residenti, non sono mancate le denunce e gli incontri con amministratori e forze dell’ordine: “Ma non sembrano avere i mezzi per fronteggiare questa che è una vera e propria emergenza”.

Da qui la decisione di costituire un comitato spontaneo: “Quattro locali frequentati da orde di giovani senza controllo stanno causando danni anche economici”, denunciano ancora i promotori del comitato. A conferma di ciò, ci sarebbe la decisione da parte di molti proprietari di case nel centro storico di vendere gli immobili; per non parlare delle recensioni che ricevono diverse strutture ricettive della zona, apprezzate per la pulizia dei locali e l’accoglienza dei titolari, ma con il neo del "chiasso che ci priva del riposo”.

“Per non parlare delle ordinanze disattese. Siamo stanchi e vogliamo che si dia risonanza al nostro malessere, affinché diventi più ‘chiassoso’ del frastuono provocato dalla musica dei locali”, concludono.