Paura fuori città, autobus dell'Ataf perde una ruota gemellata: "Poteva finire in tragedia"

Filt-Cgil, Uiltrasporti e Faisa Confail si dicono preoccupati dopo l’ultimo "grave episodio che ha visto coinvolto un nostro mezzo che durante la marcia su strada suburbana ha visto perdere una ruota gemellata, che fortunatamente (ancora una volta) non ha avuto conseguenze gravi sia per il collega che per gli utenti".

In considerazione del fatto che non si tratterebbe di un episodio isolato, le organizzazioni sindacali chiedono ad Ataf maggiori controlli periodici del serraggio dei bulloni con tacche di misurazione e tutto ciò che possa rafforzare la sicurezza dei lavoratori. "Chiediamo inoltre una programmazione periodica di controlli atti a rendere più sicuri la messa in circolazione dei mezzi".