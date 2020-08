Blitz nel porto commerciale di Manfredonia, trovati ormeggi abusivi e natanti pericolosi: le operazioni di rimozione

Lunedì 31 agosto cominceranno le operazioni di rimozione di alcuni natanti presenti all’interno del porto commerciale di Manfredonia di intralcio e pericolo per la sicurezza della navigazione dell’intero compendio portuale.

L’attività di rimozione di lunedì e anche martedì concluderà un’attività di polizia giudiziaria condotta dalla guardia costiera di Manfredonia, unitamente alla compagnia carabinieri di Manfredonia, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Foggia, finalizzata al contrasto all’occupazione abusiva degli specchi acquei.

L’attività, iniziata nel mese di gennaio ha permesso di accertare la presenza di diversi natanti (alcuni in evidente stato di abbandono) che, di fatto, costituiscono un serio pericolo alla sicurezza della navigazione.

L’operazione rientra in una più ampia attività posta in essere, finalizzata a reprimere qualsiasi tipo di abuso perpetrato in mare ed in ambito portuale, a tutela sia dei cittadini, che degli operatori portuali.

Gli ormeggi abusivi, infatti, se da un lato limitano la libera fruizione degli spazi pubblici, dall’altro possono generare un mancato introito per l’erario ed un danno a coloro che operano nel pieno rispetto delle regole, versando i previsti canoni demaniali.

L’attività di rimozione si è resa possibile, altresì, grazie anche al contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che ha affidato ad una ditta specializzata il servizio di rimozione e di successivo smaltimento dei natanti che saranno rimossi.

L’attività di vigilanza della Capitaneria di porto, finalizzata alla prevenzione e repressione di ogni forma di illecito, proseguirà senza soste anche nei mesi a venire.