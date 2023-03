Uccisa dal marito a coltellate, c'è sgomento e orrore a Carlantino: "Era una donna gentile e riservata"

Carlantino è sotto choc per il femminicidio di Pietronilla De Santis, la donna 45enne e madre di quattro figli uccisa dal marito questo pomeriggio nei pressi dell'abitazione della coppia. La comunità, di appena 800 abitanti, è sconvolta e addolorata. Il sindaco Graziano Coscia ricorda così la vittima: "Era una donna gentile, una persona riservata e ben voluta da tutti in paese".

In paese, aggiunge, "c'è sgomento e orrore per quanto è successo, per la violenza omicida di cui nessuno credeva capace Antonio Carozza". Il pensiero del primo cittadino va ai quattro figli, "che avranno bisogno di vicinanza e di sostegno, a una giovane donna vittima di una violenza efferata, ai suoi familiari" aggiunge.

Coscia conclude: "Quanto successo ci interroga come Comunità, pone interrogativi sulla nostra capacità di comprendere anche i segnali di disagio meno evidenti. Le indagini in corso forse ci daranno qualche elemento in più per capire il perché di una tragedia che oggi ci riempie di angoscia e di cupo dolore".