Omicidio nel Foggiano: uccisa donna a Orta Nova

Sangue ad Orta Nova, dove questo pomeriggio si è consumato il femminicidio di una donna di mezza età, di cui non si conoscono ancora le generalità. Il fatto è successo in via Sergente Maggiore La Bellarte, alla periferia nord del paese dei cinque reali siti. Sul posto, insieme al medico legale, i carabinieri incaricati delle indagini del caso. I militari dell'Arma si sono chiusi nel più stretto riserbo. Seguono aggiornamenti.