Scene da 'Gomorra' a San Severo: "Subito a Foggia le sedi distaccate di Corte d'Appello, tribunale per i minori e Dda"

La parlamentare Carla Giuliano annuncia di aver presentato una proposta di legge per l’istituzione a Foggia di sedi distaccate di Corte di Appello, tribunale per i minorenni e Direzione Distrettuale Antimafia. Forza Italia: "La Lamorgese convochi Comitato Nazionale"

“Ieri pomeriggio si è consumato a San Severo un altro agguato con un morto e due feriti, di cui un bambino, nel cuore di una città da troppo tempo “soffocata” dalla criminalità”. Lo dichiara l’on. Carla Giuliano, parlamentare del Movimento 5 Stelle di San Severo in relazione al tragico evento che ieri ha segnato la città di San Severo.

“In attesa che le indagini di magistratura e forza dell’ordine facciano chiarezza sulla vicenda e assicurino i responsabili alla giustizia, abbiamo l’imperativo categorico di non cedere alla paura e di continuare a reagire. Questo nuovo terribile fatto di sangue ci conferma che l’impegno istituzionale - che ha portato al potenziamento degli organici di polizia con le nuove 42 unità da poco inviate nel nostro territorio, grazie al mio personale impegno e alla pronta risposta del sottosegretario al Ministero dell’Interno, On. Carlo Sibilia - da solo non basta”.

“È fondamentale – lavorare sulla prevenzione: occorre creare un contesto sociale, economico e culturale che non sia terreno fertile per il fenomeno della criminalità in ogni sua forma, un terreno di opportunità che possa dare ai nostri ragazzi un’alternativa e possa indicare loro un percorso diverso e lontano dal tunnel criminale”, prosegue la Giuliano che illustra la sua recente iniziativa parlamentare: “A questo proposito, proprio di recente, ho presentato una proposta di legge per l’istituzione a Foggia di sedi distaccate di Corte di Appello, tribunale per i minorenni e Direzione distrettuale Antimafia di Bari, lavoro che come deputata del Movimento 5 Stelle sto portando avanti anche alla Camera concordemente con i colleghi foggiani ed in particolare con il senatore Marco Pellegrini - che già da tempo ha presentato l’omologa proposta di legge al Senato - con l’obiettivo di fornire al nostro territorio gli adeguati presidi di legalità e i necessari strumenti di contrasto alla criminalità”.

In conclusione, la parlamentare del M5S di San Severo torna sul tema della lotta alla criminalità organizzata: “È un impegno che tocca ciascuno di noi e che ciascuno deve portare avanti nelle piccole azioni quotidiane. Non arrendiamoci!”.

“La serie di gravi fatti di cronaca in provincia di Foggia è l’ennesimo allarme che non si può ignorare ed è per questo che abbiamo interessato il sottosegretario alla Giustizia, on. Francesco Paolo Sisto, affinché si svolga presto una riunione del Comitato nazionale Ordine e Sicurezza con la partecipazione del ministro Lamorgese”, commentano in una nota congiunta il commissario regionale di Forza Italia Mauro D’Attis, il vice commissario vicario, Dario Damiani, il consigliere regionale Giandiego Gatta.

“Il prefetto di Foggia, Carmine Esposito, ha prontamente indetto una riunione del Comitato provinciale e ha assicurato sul rafforzamento delle misure di sicurezza. Lo ringraziamo per la risposta immediata a tutela della serenità dei cittadini. A San Severo la situazione è insostenibile e più volte lo abbiamo denunciato con la nostra capogruppo in Consiglio comunale Rosa Caposiena e con il nostro coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro. Lo Stato deve far sentire la sua vicinanza alla comunità della Capitanata e mostrare il pugno duro contro la criminalità organizzata, che continua a minare le fondamenta della civile convivenza. Occorre profondere ogni sforzo per la legalità e la sicurezza in una terra condizionata dalle organizzazioni criminali e Forza Italia, attraverso i suoi rappresentanti istituzionali, darà tutto il suo contributo in questa guerra alla malavita”.