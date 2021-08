Omicidio a San Severo: agguato a colpi di pistola in corso Leone Mucci, un morto e due feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nell'agguato avvenuto, questo pomeriggio, a San Severo. Il fatto è successo intorno alle 16.40 di oggi, in corso Leone Mucci.

Nel mirino dei killer, secondo le prime informazioni, è finito un giovane del posto, Luigi Bonaventura, classe 1989, con precedenti per stupefacenti.

L'uomo, che era a piedi nei pressi di un autolavaggio, è stato sorpreso da una pioggia di proiettili: decine di colpi, esplosi - pare - con una mitraglietta. Gravemente ferito, l'uomo è deceduto poco dopo.



Ferite di striscio anche altre due persone: si tratta di un 27 e di un 12enne, che si trovavano casualmente lungo la strada.

Sul posto la polizia - squadra mobile e commissariato di San Severo - che si occuperà delle indagini del caso. Non si esclude, ma è una prima ipotesi, che l'agguato possa essere collegato all'omicidio Anastasio, avvenuto un mese fa, durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio.