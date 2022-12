Postazione 118 da incubo: 15 sanitari non opereranno più in 25 mq, trovata una nuova sede a Manfredonia

Nel settembre 2021, sulle colonne del nostro quotidiano avevamo denunciato le gravi condizioni in cui versava la postazione di Emergenza Territoriale 118 numero 2 di Manfredonia. A distanza di 15 mesi dall'avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla ricerca di un immobile in locazione, la Asl Foggia ha finalmente trovato una soluzione.

A darne notizia è il commissario straordinario Antonio Nigri, che questa mattina ha incontrato gli operatori, con i quali ha condiviso la notizia della disponibilità di nuovi locali, che saranno fruibili a partire dalla prossima settimana: si tratta di locali aziendali, dati in comodato d’uso ad altro ente prima della pandemia ed oggi nuovamente nelle disponibilità della Asl, individuati dopo una serie di sopralluoghi dei tecnici del dipartimento di Prevenzione e di Sanitaservice, effettuati negli ultimi mesi.

La nuova sede risponde alle esigenze degli operatori e ai requisiti previsti dalla norma. Nel corso della prossima settimana sarà allestita per accogliere nel modo più idoneo il servizio. Quella in cui hanno operato finora infermieri, autisti e soccorritori, è una stanza di 25 mq adiacente al pronto soccorso (leggi qui).

"Apprendiamo che, dopo due anni di sonno profondo, alla notizia del nostro sopralluogo all’ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia, per verificare le condizioni dei luoghi della postazione 118, finalmente la Asl di Foggia abbia dato un segno di vita. Abbiamo mandato l’avviso del sopralluogo alla stampa oggi, ma nei giorni scorsi, ovviamente, per rispettare un clima di collaborazione istituzionale, avevamo avvertito la dirigenza dell’ospedale e della Asl. Ebbene, dopo due anni di proteste e disagi degli operatori del 118, ecco che stamattina finalmente si svolge l’incontro risolutivo: saranno individuati altri locali idonei a garantire il rispetto dei lavoratori. Sarà un caso? Come si dice: a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Ciò che conta e ci rallegra, però, è la notizia di oggi a tutela degli operatori che hanno il sacrosanto diritto di lavorare in condizioni adeguate. Pleonastico dire che fissiamo sull’agenda la promessa della Asl di Foggia e verificheremo fino a quando (e se) verrà mantenuta” il commento del consigliere regionale Napoleone Cera.

Questo, invece, il commento del consiglire regionale Paolo Campo. "Migliorare l’efficienza del servizio di 118 è obiettivo strategico della Regione Puglia e della ASL Foggia ed è quanto sarà fatto anche a Manfredonia, come opportunamente deciso dal commissario straordinario Antonio Nigri. L’individuazione di una sede idonea secondo la norma e anche secondo la valutazione della rappresentanza degli operatori è il primo passo concreto e non posso che esprimere compiacimento, come consigliere regionale e cittadino di Manfredonia. La scelta compiuta è parte del lavoro di potenziamento dell’offerta sanitaria nella città manfredoniana al servizio di un’utenza ben più ampia di quella del solo centro sipontino"