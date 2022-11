Incidente elicottero in provincia di Foggia: i nomi delle 7 vittime

Il pilota Luigi Ippolito, il co-pilota Andrea Nardelli, il medico 64enne del 118 delle Isole Tremiti Maurizio De Girolamo, gli sloveni Bostihan, Jon, Mateia Curk e Liza Rigler - rispettivamente di 54, 44, 44 e 13 anni.

Sono queste le vittime della tragedia avvenuta questa mattina a Castelpagano, Apricena, dove un elicottero di Alidaunia partito da San Domino, è precipitato durante il tragitto verso Foggia, verosimilmente per le pessime condizioni meteo che hanno ostacolato anche le ricerche del mezzo e degli occupanti, ritrovati tutti senza vita.

Come ha spiegato il sindaco delle Diomedee, Giuseppe Calabrese, a fine turno il medico Set 118 Foggia aveva preferito salire sull'elicottero anziché viaggiare col traghetto in virtù delle condizioni in cui versava il mare in quel momento. Addolorato Mario Balzanelli, presidente nazionale Sis 118. "Ennesima vittima sul lavoro di un operatore del 118. Alla famiglia le più profonde condoglianze e a Maurizio un immenso abbraccio da tutti noi".